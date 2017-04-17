Под Лиссабоном обломки самолета упали на супермаркет
Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в понедельник около 12:00 (14:00 мск) в городе Кашкайш.
Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин.
От крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма. На месте происшествия работают 50 сотрудников пожарной службы.
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