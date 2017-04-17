Под Лиссабоном обломки самолета упали на супермаркет

Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник около 12:00 (14:00 мск) в городе Кашкайш.

Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин.

От крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма. На месте происшествия работают 50 сотрудников пожарной службы.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: происшествия
Следующая новость ФАС предлагает отложить обязательный прием карт «Мир» в магазинах и банкоматах

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО