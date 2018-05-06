В Лиссабоне пройдет открытие «Евровидения-2018»

В Лиссабоне 6 мая состоится открытие музыкального конкурса «Евровидение-2018». Церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Португалия получила право принимать у себя 63-й международный конкурс после победы своего исполнителя Сальвадора Собрала на «Евровидении-2017» в Киеве. Главной темой в этом году объявлен девиз «All aboard!» («Все на борт!»), передает «Интерфакс».

Представлять Россию в Португалии будет исполнительница Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Годом ранее ее не пустили на конкурс из-за посещения Крыма. Самойлова имеет I группу инвалидности и передвигается на коляске.