В Лиссабоне пройдет открытие «Евровидения-2018»
В Лиссабоне 6 мая состоится открытие музыкального конкурса «Евровидение-2018». Церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.
Португалия получила право принимать у себя 63-й международный конкурс после победы своего исполнителя Сальвадора Собрала на «Евровидении-2017» в Киеве. Главной темой в этом году объявлен девиз «All aboard!» («Все на борт!»), передает «Интерфакс».
Представлять Россию в Португалии будет исполнительница Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Годом ранее ее не пустили на конкурс из-за посещения Крыма. Самойлова имеет I группу инвалидности и передвигается на коляске.
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