В Лиссабон вылетел самолет с запчастями для спецборта с кремлевским пулом
Резервный самолет с запчастями для сломавшегося в Лиссабоне самолета, перевозившего на саммит АТЭС в Лиму российских журналистов, вылетел из Москвы, сообщила официальный представитель управления делами президента РФ Елена Крылова.
По ее словам, спецборт, вылетевший из Москвы в 11:30 мск, доставит в Лиссабон запчасти для замены вышедшего из строя блока зажигания самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия».
- С учетом времени перелета и замены запчастей, думаю, до конца дня они успеют вылететь, - отметила собеседница агентства «Интерфакс».
Она также сообщила, что питанием застрявших журналистов занимается авиакомпания «Аэрофлот».
Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита АТЭС, стартующего сегодня в столице Перу, проведет ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР, премьером Японии, президентами Филиппин, Вьетнама и Перу.
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