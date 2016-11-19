В Лиссабон вылетел самолет с запчастями для спецборта с кремлевским пулом

Резервный самолет с запчастями для сломавшегося в Лиссабоне самолета, перевозившего на саммит АТЭС в Лиму российских журналистов, вылетел из Москвы, сообщила официальный представитель управления делами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, спецборт, вылетевший из Москвы в 11:30 мск, доставит в Лиссабон запчасти для замены вышедшего из строя блока зажигания самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия».

- С учетом времени перелета и замены запчастей, думаю, до конца дня они успеют вылететь, - отметила собеседница агентства «Интерфакс».

Она также сообщила, что питанием застрявших журналистов занимается авиакомпания «Аэрофлот».

Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита АТЭС, стартующего сегодня в столице Перу, проведет ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР, премьером Японии, президентами Филиппин, Вьетнама и Перу.