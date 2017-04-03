Лишний вес провоцирует рак молочной железы
Американские ученые доказали, что лишний вес провоцирует ускорение развития рака молочной железы. Материалы исследования опубликованы в специализированном издании.
В ходе исследования по изучению микросреды для развития рака профессор Лиза Маковски и ее группа ученых выяснили, что онко-клетки быстро поражают жировые ткани и начинают расти. Даже когда раковые клетки маленького размера, на их активацию может повлиять окружающая среда, - сообщает «Экономика сегодня».
Научные сотрудники уверены, что открытие взаимосвязи между ожирением и раком, поможет врачам в борьбе со смертельным заболеванием.
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