Лишний вес провоцирует частую мигрень
Ученые нашли взаимосвязь между мигренью и лишним весом. Согласно статистическим данным, примерно 12 процентов населения США страдают от сильных головных болей, которые списывают на стресс или бессонницу.
Исследователи считают, что причиной мигрени может быть лишний вес. Доктор Ли Петерин отмечает, что резкий набор веса или наоборот слишком быстрое его снижение может негативно отразиться на состоянии людей, страдающих от мигреней, - сообщают «Актуальные новости».
Перепады веса снижают работоспособность человеческих органов, в том числе задерживают производство белков и гормонов. Это приводит к частым мигреням.
Добавим, что приступы заболевания сопровождаются, тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам.
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