МВФ лишит пенсий половину украинцев

Украина может получить новый транш от МВФ только при условии проведения социальной реформы, в результате которой половина жителей стран может лишиться пенсий.

Аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко пояснил «Ленте.ру», что реформа предусматривает повышение стажа, необходимого для выхода на пенсию. Поскольку большинство украинцев работают не дома, а уезжают в Россию и Европу, пенсия будет носить избирательный характер, отметил эксперт. «И рассчитывать на полное обеспечение со стороны государства сможет меньше половины будущих пенсионеров», - добавил он.

Собеседник издания подчеркнул, что без помощи МВФ Украине не обойтись, поскольку нужно погашать внешний долг. Он сделал акцент на том, что в период президентства Петра Порошенко этот долг вырос с 22 до 74 миллиардов долларов.

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