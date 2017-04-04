ДПС лишилась почти четверти инспекторов
Состав дорожно-патрульной службы сократился на 23% при том, что количество автомобилей возросло на треть. Об этом заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.
Он пояснил, что в настоящее время количество машин на дорогах страны составляет 52,5миллиона единиц. За пять лет их число увеличилось на 35%. «Динамика прироста очень существенна на фоне сокращения на 23 процента личного состава инспекторского дорожно-патрульной службы», - приводит его словам «Интерфакс».
Горовой добавил, что сегодня на каждую тысячу россиян приходится 300 автомобилей. При этом дорожная инфраструктура не соответствует транспортной логистике.
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