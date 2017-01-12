МОК лишил золотых медалей Игр-2008 трех китайских тяжелоатлеток

После перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпиады-2008 в Пекине Международный олимпийский комитет лишил золотых медалей трех китайских тяжелоатлеток.

В сданных Цао Лэй, Чэнь Сеся и Лю Чуньхун анализах были обнаружены стимуляторы гормонов роста, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Запрещенные препараты были обнаружены в 101 пробе, взятой на Играх-2008 и Играх-2012 в Лондоне. Кроме китайских спортсменок, МОК также аннулировал результаты Игр-2008 белорусок Надежды Остапчук (бронза в толкании ядра) и Дарьи Пчельник (четвертое место в метании молота).

Перепроверка проб с Олимпиады-2012 выявила допинг у турчанки Сибель Симсек (четвертое место в тяжелой атлетике), азербайджанцев Интигама Заирова (шестое место в тяжелой атлетике) и Норайра Варданяна (11-е место в тяжелой атлетике).

В общей сложности в ходе перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что тесты 23 медалистов Игр дали положительный результат. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).