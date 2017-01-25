МОК лишил Усейна Болта золота Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб

В числе спортсменов, которые пострадали в результате перепроверки допинг-проб, взятых у участников Игр-2008 в Пекине, оказался выдающийся ямайский спринтер Усейн Болт.

Международный олимпийский комитет лишил Болта титула олимпийского чемпиона в эстафете 4х100 метров, в связи с тем, что проба его партнера по команде Несты Картера дала положительный результат на туринабол.

Таким образом, Болт стал восьмикратным, а не девятикратным олимпийским чемпионом.

Кроме того, МОК лишил двух серебряных медалей Игр-2008 россиянку Татьяну Лебедеву, ставшую второй в прыжках в длину и тройном прыжке.