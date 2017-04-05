МОК лишил российскую тяжелоатлетку Царукаеву олимпийской медали

Российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева лишена серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх, прошедших в Лондоне в 2012 году.

Такое решение международный олимпийский комитет принял после перепроверки допинг-проб Царукаевой, в которых был обнаружен туринабол, запрещенный к употреблению спортсменами.

Надежда Царукаева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 килограммов на Олимпиаде в Лондоне, сообщает life.

Туринабол - анаболический и андрогенный стероид, применяемый для быстрой прибавки сухой мышечной массы, а также увеличения силовых показателей и выносливости.