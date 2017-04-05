МОК лишил российскую тяжелоатлетку Царукаеву олимпийской медали
Российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева лишена серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх, прошедших в Лондоне в 2012 году.
Такое решение международный олимпийский комитет принял после перепроверки допинг-проб Царукаевой, в которых был обнаружен туринабол, запрещенный к употреблению спортсменами.
Надежда Царукаева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 килограммов на Олимпиаде в Лондоне, сообщает life.
Туринабол - анаболический и андрогенный стероид, применяемый для быстрой прибавки сухой мышечной массы, а также увеличения силовых показателей и выносливости.
Следующая новость Россия начинает закупать газ в Узбекистане
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии