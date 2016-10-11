МОК лишил россиянку Белобородову золотой медали Олимпиады-2012
Международный олимпийский комитет лишил золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую метательницу молота Татьяну Белобородову. Решение принято после перепроверки допинг-проб, в которых был обнаружен туринабол.
Перепроверка анализов спортсменов была проведена с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах.
На Олимпиаде Лондоне Белобородова установила олимпийский рекорд, метнув молот на 78 метров 18 сантиметров, сообщает ТАСС.
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