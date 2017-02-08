Суд лишил Навального и Офицерова свободы на условные сроки
Фигуранты повторного судебного процесса по делу о хищениях на госпредприятии «Кировлес» Алексей Навальный и Петр Офицеров приговорены к условному наказанию.
Прокуратура попросила для признанных виновными по делу «Кировлеса» Навального и Офицерова условные сроки лишения свободы наказания - пять лет и четыре года соответственно, передает ТАСС.
Слушания и оглашение приговора проходят в Ленинском суде города Киров.
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