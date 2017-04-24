МОК лишил медали Олимпиады-2008 легкоатлетку Татьяну Чернову
Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российскую спортсменку Татьяну Чернову, завоевавшую бронзовую награду в семиборье на олимпийских играх 2008 года.
Комитет уличил россиянку в нарушении антидопинговых правил после перепроверки ее пробы, передает «Интерфакс».
МОК поручил Международной ассоциации легкоатлетических федераций изменить результаты ОИ-2008, а Олимпийскому комитету России – обеспечить возврат спортсменкой медали и диплома.
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