МОК лишил медалей пятерых российских спортсменов

Международный олимпийский комитет аннулировал результаты выступлений на Олимпийских играх Сочи в 2014 году пятерым российским спортсменам.

В заявлении МОК уточняется, что скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, завоевавшие золотые медали на Играх в Сочи, серебряные медалисты биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина пожизненно дисквалифицированы, а их результаты аннулированы.

Таким образом, Россия вышла из «тройки» лидеров медального зачета в Сочи, опустившись сразу на шестое место. Перед Россией в зачете - Норвегия, Канада, США, Нидерланды, Германия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никто не может украсть победу российских спортсменов в командном зачете в сочинской олимпиаде», сообщает «Интерфакс».