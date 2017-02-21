ЦБ РФ лишил лицензии московский банк «ГПБ-Ипотека»

ЦБ РФ с 21 февраля аннулировал лицензию московского банка «ГПБ-Ипотека» на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется в материале, лицензию аннулировали в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О банковской деятельности».

Решение было принято по заявлению акционеров банка. Так, кредитная организация прекращает деятельность в порядке добровольной ликвидации.

«ГПБ-Ипотека» принадлежит к группе компаний «Газпром», основное направление его деятельности — выдача ипотечных кредитов. Основным акционером банка является «Газпромбанк», сообщает «Экономика сегодня».