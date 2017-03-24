Лишенная водительских прав Багдасарян попросит помощи у Путина

Ставшая известной благодаря многократным нарушениям ПДД Мара Багдасарян надеется на помощь президента РФ Владимира Путина в решении вопроса о пожизненном лишении ее водительских прав из-за эпилепсии.

Защита Багдасарян обратится также к генпрокурору Юрию Чайке и прокурору Москвы с просьбой взять под свой контроль ситуацию с пожизненным лишением водительских прав, так как у «гонщицы» нет эпилепсии, а прокуратура применяет двойные стандарты.

По словам адвоката Багдасарян Давида Кемуларии, решение суда является незаконным и несправедливыми, а самое главное негуманным.

«Получается, когда Мару надо наказывать, у нее эпилепсии нет, а когда вопрос был об управлении автомобилем, получается, у нее есть эпилепсия. Тогда почему не отменены обязательные работы, человек с эпилепсией не может этим заниматься», - заявил Кемуларии.

Защита уверяет, что врач, выдавший Багдасарян справку о болезни, допустил ошибку и не учел в заключении ЭКГ головного мозга.

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав Багдасарян, напоминает «ТВ Центр».

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