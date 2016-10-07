Лишь 50 регионов РФ получат федеральное финансирование многодетных семей
Правительство РФ определило 50 регионов, которым будут выделяться федеральные средства на софинансирование ежемесячных пособий в связи с рождением третьего или последующих детей.
Из 53 регионов, которые получали деньги в этом году, осталось только пятьдесят. Из списка исключены Пермский край, Омская и Оренбургская области. Еще восемь регионов – республики Коми, Крым, Марий Эл, Чувашская, Камчатский и Хабаровский края, Калининградская и Сахалинская области – перестали соответствовать требованиям, однако софинансирование пока будет продолжено, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым еще позавчера.
Среди регионов, которые по-прежнему будут получать софинансирование, – Ставрополье, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области.
Суммарно в 2016 году на софинансирование пособий из федерального бюджета выделено 17,3 миллиарда рублей.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии