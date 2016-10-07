Лишь 50 регионов РФ получат федеральное финансирование многодетных семей

Правительство РФ определило 50 регионов, которым будут выделяться федеральные средства на софинансирование ежемесячных пособий в связи с рождением третьего или последующих детей.

Из 53 регионов, которые получали деньги в этом году, осталось только пятьдесят. Из списка исключены Пермский край, Омская и Оренбургская области. Еще восемь регионов – республики Коми, Крым, Марий Эл, Чувашская, Камчатский и Хабаровский края, Калининградская и Сахалинская области – перестали соответствовать требованиям, однако софинансирование пока будет продолжено, - сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым еще позавчера.

Среди регионов, которые по-прежнему будут получать софинансирование, – Ставрополье, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области.

Суммарно в 2016 году на софинансирование пособий из федерального бюджета выделено 17,3 миллиарда рублей.

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