Липецкие школьники, которым стало плохо на уроке, выписаны из стационара

Школьники, которых госпитализировали в Липецке из-за плохого самочувствия накануне, выписаны из медучреждений.

Об этом «РИА Новости» сообщил представитель администрации области. Собеседник агентства сказал: «Все школьники выписаны». Он добавил, что некоторые из ребят останутся в больнице до воскресенья, потому что родители не успели их забрать.

Инцидент произошел в школе №35 села Сселки в Липицке. Во время занятий ученики пятого класса почувствовали головокружение и тошноту. Помощь врачей понадобилась 28 учащимся. В качестве причины массового ухудшения состояния школьников рассматривают воздействие на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачал один из ребят.