Лионелю Мессии отменили условный тюремный срок

Нападающему испанского футбольного клуба «Барселона» Лионелю Мессии заменили ранее назначенный тюремный срок на штраф.

Ранее игрок был признан в неуплате налогов на сумму более четырех миллионов евро и приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно. Суд пересмотрел данное решение и вынес новый приговор – футболист должен будет выплатить штраф в размере 252 тысяч евро.

Отец игрока – Хорхе Месси – также получил 21 месяц условно. Ему это срок сначала сократили до 15 месяцев, а затем заменили штрафом в 180 тысяч евро, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ. Отец футболиста занимался его финансовыми делами и придумал схему уклонения от налогов.

В Испании лица, осужденные за ненасильственные преступления к лишению свободы на срок менее двух лет, в тюрьму не отправляются.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: футбол, спорт
Следующая новость Центр Луганска сотряс второй взрыв

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО