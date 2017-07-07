Лионелю Мессии отменили условный тюремный срок

Нападающему испанского футбольного клуба «Барселона» Лионелю Мессии заменили ранее назначенный тюремный срок на штраф.

Ранее игрок был признан в неуплате налогов на сумму более четырех миллионов евро и приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно. Суд пересмотрел данное решение и вынес новый приговор – футболист должен будет выплатить штраф в размере 252 тысяч евро.

Отец игрока – Хорхе Месси – также получил 21 месяц условно. Ему это срок сначала сократили до 15 месяцев, а затем заменили штрафом в 180 тысяч евро, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ. Отец футболиста занимался его финансовыми делами и придумал схему уклонения от налогов.

В Испании лица, осужденные за ненасильственные преступления к лишению свободы на срок менее двух лет, в тюрьму не отправляются.