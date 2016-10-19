LinkedIn связывает арест российского хакера в Чехии со взломом соцсети в 2012 году

Задержанный в столице Чехии российский хакер причастен к взлому социальной сети в 2012 году. Такое заявление сделало руководство LinkedIn.

«Мы благодарны ФБР за тяжелую работу и преданность в их усилиях по определению местонахождения и поимке тех, кто, как предполагается, причастен к преступной деятельности», — цитирует сообщение РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

В чешской полиции утверждают, что арест российского гражданина Евгения Н. 1987-го года рождения состоялся еще 12 октября. Он находился в Праге вместе со своей спутницей и передвигался по городу в дорогом лимузине.

Задержание россиянина произошло в одной из гостиниц чешской столицы, вскоре после этого мужчина потерял сознание и был госпитализирован. При этом полиция не указывает причину произошедшего.

Вместе с тем в ФБР полагают, что россиянин участвовал в кибератаках на серверы американских госучреждений, в том числе предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

- Я не буду комментировать это задержание. Могу лишь сказать, что оно является частью продолжающегося секретного расследования, которое проводит ФБР и Минюст, — заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.