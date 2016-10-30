К линии соприкосновения в Донбассе прибыло пополнение для нацбатальонов

Вооруженные силы Украины продолжают подтягивать к линии соприкосновения в Донбассе технику и боевиков экстремистских группировок. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Террористы продолжают размещать вооружение, военную технику и личный состав вблизи линии соприкосновения. В частности, в районе Правдовки в 18,5 километрах от линии соприкосновения на Горловском направлении отмечено прибытие ста человек из националистических подразделений ДУК «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация), - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По информации заместителя командующего, в районе села Новоселовка в 8 километрах от линии соприкосновения разведка ДНР зафиксировала местонахождение огневых позиций двух САУ «Гвоздика», под Горловкой выявлена огневая позиция САУ «Нона-С». В селах Пионерское и Павлополь на южном направлении отмечено прибытие одной самоходки и 12 автомобилей с боеприпасами, под Донецк украинскими военными был переброшен один танк.

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