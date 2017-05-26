Лингвисты научили компьютер определять содержащиеся в тексте эмоции

Ученые из Сибири создали по-настоящему революционную программу, которая позволяет компьютеру автоматически рассматривать эмоциональную составляющую в тексте. Лингвисты научили устройство распознавать окраску переживаний.

На сегодняшний день все программы, которые анализируют текст в автоматическом режиме, могут лишь на основании ключевых слов распознавать негативную и позитивную направленность введенного текста. Разработка сибирских специалистов позволяет оценивать текст по силе эмоциональной окраски. В основе программы заложены маркеры, которые могут «увидеть» и анализировать эмоции по их силе и наполненности. Эксперты из Сибирского федерального университета сочетают в своей работе знание литературы, психологии, философии – сообщают «РИА Новости».

Анализ текстов востребован во многих сферах деятельности. К услугам прикладных лингвистов прибегают сотрудники спецслужб, политтехнологи, эксперты и аналитики. Научные сотрудники СФУ уже работают над новой программой, которая сможет распознавать манипулятивное воздействие текста.

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