Лингвиста Максима Кронгауза уведомили об увольнении из РГГУ
Известный лингвист Максим Кронгауз получил уведомление об увольнении из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
Об этом ученый сообщил на своей странице в Facebook.
«Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении», - написал он.
Причины увольнения он не назвал, лишь добавив, что работает в университете около 28 лет и 22 года заведует кафедрой русского языка, передает РИА «Новости».
Кронгауз – автор книг «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и «Семиотика, или Азбука общения».
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