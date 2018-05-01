Лингвиста Максима Кронгауза уведомили об увольнении из РГГУ

Известный лингвист Максим Кронгауз получил уведомление об увольнении из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Об этом ученый сообщил на своей странице в Facebook.

«Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении», - написал он.

Причины увольнения он не назвал, лишь добавив, что работает в университете около 28 лет и 22 года заведует кафедрой русского языка, передает РИА «Новости».

Кронгауз – автор книг «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и «Семиотика, или Азбука общения».