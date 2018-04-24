Лимузин проекта «Кортеж» исключили из инаугурации главы РФ

Новый бронированный лимузин проекта «Кортеж» не будет задействован во время церемонии инаугурации Владимира Путина 7 мая. По словам источника «РИА Новости», автомобиль успешно прошел необходимые испытания на полигоне, но Путин начнет его использовать для своих рабочих поездок уже после церемонии. "В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры", — сказал собеседник агентства. Проект «Кортеж» предполагает создание лимузина, седана и минивэна для первых лиц государства, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме