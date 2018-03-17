Ликвидированы все очаги утечки сероводорода на полигоне «Ядрово»

Минэкологии Подмосковья заявило о ликвидации последствий выброса сероводорода на полигоне «Ядрово».

Уточняется, что 16 марта станция экологического мониторинга зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 5-7 раз. С помощью тепловизора было обследовано все тело полигона.

Всего обнаружили пять очагов утечки сероводорода. К утру 17 марта они были затомпонированы. Временная пересыпка грунтом позволит не допустить попадания свалочного газа в атмосферу, заявили в Минэкологии.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», причиной утечки сероводорода стал резкий перепад температур между тем, что внутри полигона и снаружи.

Ранее сообщалось, что для ликвидации негативных последствий от эксплуатации старой карты полигона «Ядрово» создали межведомственный штаб при администрации Волоколамского района. 15 марта был подписан контракт на проведение дегазации. Планируется, что монтаж системы начнется 23 марта.