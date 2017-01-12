Ликвидированная в Чечне бандгруппа ранее присягнула на верность ДАИШ

Пресс-служба Чечни распространила сообщение, в котором указала, что ликвидированное в республике бандформирование ранее присягнуло на верность ДАИШ (запрещенная в РФ организация) и готовила серию террористических актов на Северном Кавказе.

«По оперативной информации, раскрытая бандгруппа действовала по указанию ИГ и планировала совершить на территории Чеченской Республики ряд диверсионно-террористических актов, а также убийство полицейских и религиозных деятелей», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Правоохранительным органам удалось задержать несколько десятков членов группы и их пособников, у них изъяты оружие и боеприпасы.

«В среду вечером одновременно в нескольких населенных пунктах Курчалоевского района сотрудники МВД по Чеченской Республике и управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по республике успешно провели спецоперацию, в результате которой были уничтожены четверо боевиков. Это жители города Шали Умар Оздиев 1992 г.р. и Райбек Идрисов 1988 г.р., уроженец села Герменчук Шалинского района Алихан Купчиев 1984 г.р., а также житель села Курчалой Узум-Хажи Мадаев 1980 г.р., который в мае 2004 года был осужден на 12,5 лет лишения свободы по ряду тяжких и особо тяжких преступлений», - приводит слова министра МВД по Чечне Руслана Алханова его пресс-служба, уточняя, что одного бандита удалось задержать.

В Курчалоевском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов продолжают искать скрывшегося накануне участника бандгруппы.

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