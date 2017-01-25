МВД ликвидировало Управление «Т» полковника Захарченко

Министерство внутренних дел произвело реорганизацию, в результате которой управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в котором служил полковник Дмитрий Захарченко, было ликвидировано.

- Накануне был подписан соответствующий приказ, — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, уточнив, что сотрудники управления уже получили соответствующие уведомления.

- Вместо управления «Т» будет создана новая структура с аналогичными функциями, — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Захарченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан 9 сентября 2016 года. Оперативники изъяли у исполняющего обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса, около девяти миллиардов рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МВД
Следующая новость Путин напомнил студенту слова песни про космос и спел вместе с ним

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО