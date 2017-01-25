МВД ликвидировало Управление «Т» полковника Захарченко

Министерство внутренних дел произвело реорганизацию, в результате которой управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в котором служил полковник Дмитрий Захарченко, было ликвидировано.

- Накануне был подписан соответствующий приказ, — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, уточнив, что сотрудники управления уже получили соответствующие уведомления.

- Вместо управления «Т» будет создана новая структура с аналогичными функциями, — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Захарченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан 9 сентября 2016 года. Оперативники изъяли у исполняющего обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса, около девяти миллиардов рублей.