ФСБ ликвидировали главаря отделения ИГ в Махачкале
Сотрудники ФСБ совместно с МВД ликвидировали в Махачкале главаря террористической группировки «Вилайята Кавказ», являющейся отделением «Исламского государства» (запрещены в РФ) Рустама Асельдерова и четверых его сообщников.
Асельдеров являлся с 2007 года пособником дагестанского бандподполья, а в 2009 году вступил в состав одной из бандгрупп так называемого «центрального сектора».
В 2012 году стал главарем дагестанской ячейки «Вилайята Кавказ», сообщает «РИА Новости».
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