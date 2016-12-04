ФСБ ликвидировали главаря отделения ИГ в Махачкале

Сотрудники ФСБ совместно с МВД ликвидировали в Махачкале главаря террористической группировки «Вилайята Кавказ», являющейся отделением «Исламского государства» (запрещены в РФ) Рустама Асельдерова и четверых его сообщников.

Асельдеров являлся с 2007 года пособником дагестанского бандподполья, а в 2009 году вступил в состав одной из бандгрупп так называемого «центрального сектора».

В 2012 году стал главарем дагестанской ячейки «Вилайята Кавказ», сообщает «РИА Новости».