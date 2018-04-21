ФСБ ликвидировала сторонника ИГ в Ставрополе

Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ), который планировал совершить атаку на здание правительства Ставрополья.

«Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», - говорится в сообщении ФСБ.

Как передает «Интерфакс», в ходе проведения мероприятий по задержанию террориста 21 апреля преступник оказал сопротивление и получил ранения, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия найдены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, текст с присягой главарю.

Ранее сотрудники ФСБ обезвредили ячейку сторонников ИГ, члены которой разрабатывали теракты в Ростовской области.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: терроризм
Организации: ФСБ
Следующая новость Субботник в Подмосковье собрал около миллиона человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО