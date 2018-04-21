ФСБ ликвидировала сторонника ИГ в Ставрополе

Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ), который планировал совершить атаку на здание правительства Ставрополья.

«Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», - говорится в сообщении ФСБ.

Как передает «Интерфакс», в ходе проведения мероприятий по задержанию террориста 21 апреля преступник оказал сопротивление и получил ранения, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия найдены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, текст с присягой главарю.

Ранее сотрудники ФСБ обезвредили ячейку сторонников ИГ, члены которой разрабатывали теракты в Ростовской области.