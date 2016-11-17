ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Новой Москве
В Новой Москве сотрудниками ФСБ раскрыта и ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотиков. В ходе операции были задержаны два участника преступной группы.
Кроме того, сотрудники Службы изъяли порядка 100 кг произведенных наркотиков, около двух тысяч литров жидкости, содержащей синтетические наркотические вещества, и лабораторное оборудование.
Преступная группа, которой принадлежала лаборатория, занималась сбытом наркотиков посредством интернета, сообщает ТВЦ.
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