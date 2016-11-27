Ликвидация последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» обойдется в 180 млрд долларов
Расходы на ликвидацию последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1», а также выплату компенсаций пострадавшим составляют 180 миллиардов долларов, что вдвое превышает первоначальную оценку, следует из расчетов, которые содержатся в новом докладе министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Сумма компенсаций пострадавшим, а также туристическим компаниям составляет почти 72 миллиарда долларов. В эту сумму входят уже выплаченные в период после трагедии средства.
Как отмечается в сообщении, часть расходов покроет энергетическая компания Tokyo Electric Power - оператор АЭС «Фукусима-1».
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года из-за выхода из строя системы энергоснабжения и охлаждения, сообщает ТАСС.
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