Ликвидация последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» обойдется в 180 млрд долларов

Расходы на ликвидацию последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1», а также выплату компенсаций пострадавшим составляют 180 миллиардов долларов, что вдвое превышает первоначальную оценку, следует из расчетов, которые содержатся в новом докладе министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Сумма компенсаций пострадавшим, а также туристическим компаниям составляет почти 72 миллиарда долларов. В эту сумму входят уже выплаченные в период после трагедии средства.

Как отмечается в сообщении, часть расходов покроет энергетическая компания Tokyo Electric Power - оператор АЭС «Фукусима-1».

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года из-за выхода из строя системы энергоснабжения и охлаждения, сообщает ТАСС.