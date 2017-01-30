«Лига ставок» начала прием ставок на «Золотую малину-2017»

Букмекерская контора «Лига ставок» объявила о начале приема ставок на ежегодную кинопремию «Золотая малина», которая вручается худшему достижению кинематографа в году.

Среди претендентов - документальное кино «Америка Хиллари. Тайная история Демократической партии», фантастические фильмы «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», «День независимости. Возрождение» и «Боги Египта», комедии «Образцовый самец 2» и «Дедушка легкого поведения», - сообщает «Лига ставок».

Званием «Худший актер 2017 года» вполне могут наградить Роберта Де Ниро («Дедушка легкого поведения»), Бена Стиллера («Образцовый самец 2») или Бена Аффлека («Бэтмен против Супермена. На заре справедливости»).

Ну, а на «Золотую малину» в номинации «Худшая женская роль» претендуют Джулия Робертс («Несносные леди»), Тайлер Перри («Хеллоуин Мэдеи»), Шейлин Вудли («Дивергент, глава 3. За стеной»), Меган Фокс («Черепашки-ниндзя 2») и Наоми Уоттс («Дивергент, глава 3. За стеной и Взаперти»).

Не стоит считать, что главный приз достается только плохим актерам и фильмам, провалившим кассовые сборы. Так, в свое время главный приз - пластмассовую малину, покрытую золотой краской – получил трехкратный номинант премии «Оскар» Сильвестр Сталлоне. Его признали худшим актером ХХ века. А в 2013 году популярный американский фильм «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» получил семь антинаград.