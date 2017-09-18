Лифт с женщиной и детьми сорвался в Подольске

В жилом доме в подмосковном Подольске сорвался лифт вместе с пассажирами.

По словам пострадавшей Екатерины Свистуновой, она вошла в лифт вместе с двумя детьми, чтобы подняться с шестого на семнадцатый этаж, однако во время подъема лифт внезапно начал падать.

«Меня сбило с ног, дети перепугались. Смотрю на табло – мы уже на первом этаже. Еле дозвонились до диспетчерской. Мастер пришел, но даже руки не подал – выбрались кое-как сами», - рассказала Свистунова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом в администрации городского округа Подольск заверили, что люди могут не опасаться ездить на этом лифте.

«Лифт находится в исправном состоянии. Он просто сел на «ловители» между первым и вторым этажом», - заявил представитель администрации.