Life опубликовал последние слова пилотов Ту-154 перед крушением

Экспертам удалось расшифровать записи с бортового самописца потерпевшего крушение самолета Министерства обороны РФ.

По информации Life, пленка оказалась не повреждена и содержит запись последних переговоров экипажа перед катастрофой. Один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!»

По утверждению «Лайфа», об этом рассказал источник, близкий к следствию.

Как пояснил вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолета возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

Издание не располагает официальным подтверждением этой информации.