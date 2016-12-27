Life опубликовал последние слова пилотов Ту-154 перед крушением
Экспертам удалось расшифровать записи с бортового самописца потерпевшего крушение самолета Министерства обороны РФ.
По информации Life, пленка оказалась не повреждена и содержит запись последних переговоров экипажа перед катастрофой. Один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!»
По утверждению «Лайфа», об этом рассказал источник, близкий к следствию.
Как пояснил вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолета возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.
Издание не располагает официальным подтверждением этой информации.
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