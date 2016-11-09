Лидеры террористов выразили готовность к переговорам о прекращении огня в Алеппо

Лидеры сразу нескольких действующих на территории Сирии террористических группировок распространили заявление о готовности к переговорам о прекращении огня в Алеппо.

«Для того чтобы спасти жизни тысяч мусульман, мы выражаем готовность участвовать в мирных переговорах с целью прекращения огня при условии наличия гарантии (при поручительстве) со стороны российского руководства, ООН и уполномоченных представителей правительств Саудовской Аравии и Турции», - цитирует ТАСС текст совместного заявления группировок «Корпус Леванта» и фронт «Ансар-ад-Дин», размещенного в аккаунтах боевиков в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии заняла господствующие высоты в западном Алеппо, а российское командование объявило о готовности нанести ракетные удары по позициям боевиков с кораблей Северного флота, прибывших в Средиземное море.

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