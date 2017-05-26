Лидеры стран «семерки» подписали декларацию против терроризма
Лидеры стран G7 в ходе саммита в Италии подписали декларацию по борьбе с терроризмом.
В документе отмечено, что противодействие терроризму будет поднято на более высокий уровень. Лица, совершающие теракты и их пособники будут преследоваться «без устали», сообщает РИА «Новости».
Поводом для принятия декларации послужил недавний взрыв в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека.
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