Лидеры стран «семерки» подписали декларацию против терроризма

Лидеры стран G7 в ходе саммита в Италии подписали декларацию по борьбе с терроризмом.

В документе отмечено, что противодействие терроризму будет поднято на более высокий уровень. Лица, совершающие теракты и их пособники будут преследоваться «без устали», сообщает РИА «Новости».

Поводом для принятия декларации послужил недавний взрыв в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека.

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