Лидеры стран Евросоюза договорились продлить санкции против РФ еще на полгода

На саммите Евросоюза в Брюсселе принято решение продлить введенные ранее против РФ санкции еще на полгода. Об этом журналистов проинформировали европейские дипломатические источники.

Ожидалось, что Европейский Совет обсудит и примет сегодня решение по продлению экономических санкций в отношении России в соответствии с предложением президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, - сообщает «Интерфакс».

Ранее Меркель и Олланд неоднократно высказывались в пользу продления санкционной политики в отношении России, увязывая это с невыполнением Москвой Минских договоренностей.

Поскольку введенные ныне санкции действуют до конца января 2017 года, далее они будут автоматически продлены до конца июля 2017 года.