Лидеры стран Евросоюза договорились продлить санкции против РФ еще на полгода
На саммите Евросоюза в Брюсселе принято решение продлить введенные ранее против РФ санкции еще на полгода. Об этом журналистов проинформировали европейские дипломатические источники.
Ожидалось, что Европейский Совет обсудит и примет сегодня решение по продлению экономических санкций в отношении России в соответствии с предложением президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, - сообщает «Интерфакс».
Ранее Меркель и Олланд неоднократно высказывались в пользу продления санкционной политики в отношении России, увязывая это с невыполнением Москвой Минских договоренностей.
Поскольку введенные ныне санкции действуют до конца января 2017 года, далее они будут автоматически продлены до конца июля 2017 года.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии