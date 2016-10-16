Лидеры стран БРИКС осудили односторонние санкции
Лидеры стран БРИКС на саммите в Гоа осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции. Об этом говорится в принятой по итогам встречи декларации.
"Мы осуждаем односторонние военные интервенции и экономические санкции, нарушающие международное право и общепринятые нормы международных отношений", — говорится в документе, цитаты из которого приводит РИА Новости.
По мнению лидеров стран БРИКС решение международных проблем требует коллективных усилий. Все конфликты в мире должны решаться только мирным путем при помощи политико-дипломатических средств, полагают в БРИКС.
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