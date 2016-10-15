Лидеры стран БРИКС надели индийские наряды для группового фото
Саммит БРИКС в индийском штате Гоа открылся церемонией фотографирования лидеров пяти стран в национальной индийской одежде - банди. Президент России был в жилете синего цвета.
Премьер Индии Нарендра Моди выбрал светло-коричневый цвет, председатель КНР Си Цзиньпин - красный, президент ЮАР Джейкоб Зума - темно-зеленый, а лидер Бразилии Мишел Темер – малиновый, сообщает «Интерфакс».
До открытия саммита президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу. Сегодня вечером Путин проведет в Гоа еще одни двусторонние переговоры - с президентом ЮАР Джейкобом Зумой.
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