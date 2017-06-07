Лидеры России и США пообщаются без СМИ

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Гамбурге на саммите стран «большой двадцатки», однако точная дата пока не согласована, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящей встрече лидеров двух стран.

По его словам, переговоры пройдут без традиционного заявления для прессы. «В Гамбурге — да, может, но даты нет», — сказал «Известиям» Дмитрий Песков.

2 мая Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились об организации личной встречи в рамках саммита группы стран «большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7–8 июля.

Ранее посол США в России Джон Теффт опроверг информацию о наличии договоренности о встрече глав России и США на саммите в Германии.

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Места: Россия, США
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