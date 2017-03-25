Лидеры ЕС приняли декларацию о будущем без Британии

По итогам саммита Евросоюза в столице Италии была подписана новая Римская декларация. Она определяет будущее ЕС после выхода из ее состава Великобритании.

Документ был подписан лидерами 27 стран на торжественной церемонии в зале Горациев и Куриациев капитолийского Дворца консерваторов. Главы стран ЕС говорили о необходимости стремиться к единству и солидарности. В декларации заявляется: «Мы сделаем Европейский Союз сильнее и устойчивее путем еще большего единства и солидарности между нами и соблюдением общих правил».

В число приоритетных вопросов лидеры Евросоюза назвали безопасность и защиту, развитие и экономический рост, социальную политику и усиление позиций на международной арене. Усиление позиций ЕС видит в создании новых партнерств. Укрепление обороны и безопасности лидеры стран Европы намерены найти в сотрудничестве с НАТО.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на сохранение культурного разнообразия Европы и не сомневается, что ЕС отпразднует 100-летний юбилей, сообщает РИА Новости.