Лидеры ДНР и ЛНР обратились к Путину и Трампу с просьбой остановить Порошенко

Преступная деятельность президента Украины Петра Порошенко в Донбассе должна быть немедленно прекращена. С таким воззванием обратились к лидерам России, США и Германии председатели Народных Советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

«Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать, пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду», — цитирует текст документа Донецкое агентство новостей.

В послании отмечено, что акты агрессии со стороны Вооруженных сил Украины зачастую направлены против объектов промышленности и инфраструктуры, что создает опасность экономической и гуманитарной катастрофы как в Донбассе, так и в сопредельных регионах Украины.

Сообщается, что с 31 января в ДНР и ЛНР организован сбор дополнительных свидетельств действий Украины по усугублению гуманитарной катастрофы и подписей под совместным обращением спикеров парламентов к лидерам ведущих мировых держав.

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