Лидеры Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет
Президент Молдавии Игорь Додон и глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на встрече в Бендерах определили вопросы, требующие первоочередного решения. Лидеры стран ни разу не встречались за последние восемь лет.
На встрече обсуждались вопросы свободы перемещения граждан, железнодорожного сообщения, связи и признания документов, сообщает ТАСС.
"Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее - это работа двух сторон", - отметил лидер непризнанной республики.
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