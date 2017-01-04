Лидеры Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет

Президент Молдавии Игорь Додон и глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на встрече в Бендерах определили вопросы, требующие первоочередного решения. Лидеры стран ни разу не встречались за последние восемь лет.

На встрече обсуждались вопросы свободы перемещения граждан, железнодорожного сообщения, связи и признания документов, сообщает ТАСС.

"Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее - это работа двух сторон", - отметил лидер непризнанной республики.