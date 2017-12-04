Лидеры КНДР и США претендуют на звание «Человек года»

Президенты США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын вошли в десятку претендентов на звание «Человек года» по версии журнала Time.

В числе номинантов спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся делом о вмешательстве РФ в американские президентские выборы, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Ранее Трамп заявил, что отказался от предложения издания возглавить рейтинг. Однако в редакции журнала отметили, что глава государства некорректно понимает, каким именно образом выбирается «Человек года».