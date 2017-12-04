Лидеры КНДР и США претендуют на звание «Человек года»
Президенты США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын вошли в десятку претендентов на звание «Человек года» по версии журнала Time.
В числе номинантов спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся делом о вмешательстве РФ в американские президентские выборы, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.
Ранее Трамп заявил, что отказался от предложения издания возглавить рейтинг. Однако в редакции журнала отметили, что глава государства некорректно понимает, каким именно образом выбирается «Человек года».
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