Лидеры «Большой семерки» намерены ужесточить санкции в отношении России
Лидеры «Большой семерки» намерены ужесточить санкции в адрес России, если она не будет выполнять минские соглашения, связанные с урегулированием украинского кризиса.
Как пишет ТАСС, по итогам саммита будет составлена декларация, где отдельным пунктом упомянут готовность «семерки» принять дополнительные меры в отношении России. Это решение было поддержано США. Однако окончательные формулировки по поводу санкций еще не согласованы.
Саммит при участии Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии состоялся в итальянской Таормине 26 и 27 мая.
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