Лидеры «Большой семерки» намерены ужесточить санкции в отношении России

Лидеры «Большой семерки» намерены ужесточить санкции в адрес России, если она не будет выполнять минские соглашения, связанные с урегулированием украинского кризиса.

Как пишет ТАСС, по итогам саммита будет составлена декларация, где отдельным пунктом упомянут готовность «семерки» принять дополнительные меры в отношении России. Это решение было поддержано США. Однако окончательные формулировки по поводу санкций еще не согласованы.

Саммит при участии Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии состоялся в итальянской Таормине 26 и 27 мая.