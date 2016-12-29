Лидерство передается по наследству
Группа социологов из разных стран мира провели исследования и выявили, что лидерские качества передаются человеку по наследству, они связаны с особенностями генетики.
Ученые проанализировали генетические материалы, предоставленные добровольцами, чтобы определить, насколько наследственность влияет на развитие лидерских качеств у индивида. Социологи изучили поведение добровольцев внутри всяческих общественных групп, - сообщают «Народные новости».
Оказалось, что есть установленная закономерность между генетическим кодом и проявлением лидерства. После анализа генов 4 тысяч американцев, исследователи пришли к выводу, что присутствие качеств сильной личности зависит на четверть от генетики и связано с геном rs4950.
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