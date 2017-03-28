Лидера петербургских дальнобойщиков отправили под арест
Лидера петербургского Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин приговорен судом Приморского района к 14 дня ареста.
Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда направлялся к месту проведения протестной акции дальнобойщиков против системы «Платон». От них он узнал, что заочно лишен прав на полтора года. После этого его доставили в суд.
По словам Бажутина, ему об этом до встречи с полицейскими известно не было. Он рассказал, что в день рассмотрения его протокола о нарушении ПДД в суд явиться не смог, о чем предупредил заранее. О своем решении суд его не уведомил, сообщил дальнобойщик.
Адвокат Бажутина заявил, что приговор в отношении дальнобойщика будет обжалован, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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