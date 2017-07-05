Лидер Южной Кореи высказался за ужесточение санкций против КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал недавние действия КНДР серьезной провокацией и заявил о необходимости усиления санкций в отношении Пхеньяна.
По его словам, данный вопрос будет обсуждаться с руководством других стран в ходе саммита G20, передает «Интерфакс».
Южнокорейского лидера поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что от КНДР «исходит серьезная опасность для мира», сообщает ТАСС.
Накануне стало известно, что Северная Корея провела очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, в Пхеньяне заявили о готовности послать свои ракеты в любую точку мира.
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