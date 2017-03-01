Лидер ДНР велел украинцам привыкать к его голосу
Служба безопасности Украины (СБУ) накануне сообщила о перехвате телефонного разговора руководителя самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко с одним из чиновников республиканской администрации Дмитрием Трапезниковым. Комментируя ситуацию, Захарченко отметил, что жителям остальной Украины пора начинать привыкать его голосу.
«Все идет по плану. Пусть украинцы привыкают к моему голосу», — заявил Захарченко порталу «Русская весна».
В свою очередь, ранее представитель СБУ сообщил СМИ, что в ходе телефонного разговора Захарченко и Трапезников обсуждали торговую блокаду Донбасса.
Следующая новость Ученые заявили об увеличении «аппетита» черных дыр
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии