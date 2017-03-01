Лидер ДНР велел украинцам привыкать к его голосу

Служба безопасности Украины (СБУ) накануне сообщила о перехвате телефонного разговора руководителя самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко с одним из чиновников республиканской администрации Дмитрием Трапезниковым. Комментируя ситуацию, Захарченко отметил, что жителям остальной Украины пора начинать привыкать его голосу.

«Все идет по плану. Пусть украинцы привыкают к моему голосу», — заявил Захарченко порталу «Русская весна».

В свою очередь, ранее представитель СБУ сообщил СМИ, что в ходе телефонного разговора Захарченко и Трапезников обсуждали торговую блокаду Донбасса.