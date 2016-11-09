Лидер украинских социалистов попросила Трампа избавить ее страну от неонацистов

В связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США глава украинской Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко обратилась к новому американскому лидеру с просьбой помочь избавиться от неонацизма в ее стране.

«Очень надеюсь, что планирование и осуществление государственных переворотов путем цветных революций, дважды проделанное властями США на Украине, вами будут отброшены как недемократичные и недопустимые. Очень надеюсь, что вы позитивно повлияете и на происходящее на Украине. Наш народ тяжко страдает от войны, нищеты, коррупции, политических репрессий и бесчинства неонацистов», - цитирует Витренко ТАСС со ссылкой на опубликованное партией заявление.

Лидер украинских социалистов также призвала Трампа к выстраиванию нормальных отношений с Россией и Китаем ради мира и благополучия на всей планете.

«Желаю вам выстроить отношения с Россией и Китаем не как с врагами и конкурентами, а как с партнерами и союзниками во имя мира, справедливости и благополучия на всей планете Земля», - написала Витренко.

По ее словам, «предыдущая администрация США настраивала народ Украины против России, тем самым поджигая войну между нашими братскими народами, что, безусловно, является угрозой начала Третьей мировой».